Staffel 1Folge 1vom 06.02.2023
Folge 1: Die Pyramide: Wer sammelt das meiste Geld?
98 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12
Spielen mit dem ganzen Körper. Jeweils ein:e Kandidat:in und eine prominente Persönlichkeit bilden ein Team. Sie müssen sich gegenseitig vorgegebene Begriffe erklären - mit Worten und Gesten. Vier Spieler-Promi-Duette treten jeweils in Duellen gegeneinander an, um die meisten Punkte zu sammeln und die Chance auf die Gewinn-Pyramide zu bekommen. Welches Duo landet die meisten Treffer und kann das meiste Geld einsammeln?
