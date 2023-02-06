Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.02.2023
98 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12

Spielen mit dem ganzen Körper. Jeweils ein:e Kandidat:in und eine prominente Persönlichkeit bilden ein Team. Sie müssen sich gegenseitig vorgegebene Begriffe erklären - mit Worten und Gesten. Vier Spieler-Promi-Duette treten jeweils in Duellen gegeneinander an, um die meisten Punkte zu sammeln und die Chance auf die Gewinn-Pyramide zu bekommen. Welches Duo landet die meisten Treffer und kann das meiste Geld einsammeln?

SAT.1

