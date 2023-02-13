Staffel 1Folge 2vom 13.02.2023
Dating Game: Wer gewinnt das romantische Spiel?Jetzt kostenlos streamen
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Folge 2: Dating Game: Wer gewinnt das romantische Spiel?
100 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 12
Die pointierte Zusammenfassung mit Susis unverkennbarer Stimme. Und die unverzichtbare Wand, die die Flirtwilligen voneinander trennt. Wer verbindet damit keine Erinnerungen? In mehreren Runden versuchen drei Anwärter:innen den oder die Single auf der anderen Seite der Wand nur mit Worten von sich zu überzeugen. Wer die Konkurrenz ausstechen kann, erhält das Date und sieht sein Match, wenn sich die Wand geöffnet hat, zum ersten Mal.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1