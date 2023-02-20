Staffel 1Folge 3vom 20.02.2023
Jeopardy! - Rückwärts denken zum VorwärtskommenJetzt kostenlos streamen
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Folge 3: Jeopardy! - Rückwärts denken zum Vorwärtskommen
89 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12
Hier ist Köpfchen gefragt. In dieser Quiz-Show müssen die Teilnehmer:innen keine Fragen beantworten, sondern die richtigen Fragen zu den gegebenen Antworten wissen und so ihr Konto füllen. Wer denkt am schnellsten rückwärts?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1