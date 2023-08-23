Staffel 1Folge 7vom 23.08.2023
Die SAT.1 Kult-Show-Wochen
Folge 7: Jeopardy! - Wer steht mit dem Rücken zur Wand?
94 Min.Folge vom 23.08.2023Ab 12
Bei der Kult-Show Jeopardy kommen die Kandidat:innen mächtig ins Schwitzen. Nur wer die richtigen Fragen zu den Antworten der Rätsel-Wand parat hat, kommt ins Finale. Dort wartet ein dicker Gewinn auf die schlauesten Spieler:innen. Wer erspielt sich heiß ersehnten den Sieg und welche:r Kandidat:in hat bei den Kult-Show-Wochen zu hoch geblufft? Diese tolle Show lädt zum Mitfiebern und Miträtseln ein!
