Staffel 1Folge 4vom 19.07.2023
Folge 4: Die Pyramide - Die Promis springen im Dreieck
92 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12
Krach bei den Pochers? Bei den Duellen um die Gewinn-Pyramide kocht die Luft! Jeweils ein:e Kandidat:in tut sich im Spiel um das große Geld mit einer prominenten Persönlichkeit zusammen. Mit Amira Pocher, Oliver Pocher, Andrea Kiewel und Pierre M. Krause ist trotz einiger Kabbeleien gute Stimmung garantiert. Aber sorgen die kampflustigen Promis auch für pralle Geldbeutel?
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1