Die Schatzsucher von Oak Island

Verbindung zu den Wikingern

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 18vom 24.08.2025
Verbindung zu den Wikingern

Folge 18: Verbindung zu den Wikingern

40 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12

Die Schatzsucher versammeln sich im Bereich des Money Pit, um kürzlich ausgehobene Holzbalken aus einem Tunnel zu untersuchen, der sich tief im "Garden Shaft" befindet. Obwohl der Tunnel möglicherweise eingestürzt ist, finden sie einen Nagel im Holz, der aus dem 17.- oder 18. Jahrhundert zu stammen scheint. Nun wollen sie mit den Bohrungen fortfahren - in der Hoffnung, dass dieser Tunnel zu einem Schatz führt.

