Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 15: Zielgerichtet
40 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Rick Lagina, Jack Begley, Gary Drayton, Billy Gerhardt und Dr. Ian Spooner versammeln sich im Sumpf, um über das neu entdeckte Steingebilde zu sprechen. Dr. Spooner ist überzeugt, dass es von Menschenhand geschaffen wurde, während Steve Guptill und Tom Nolan auf die Ähnlichkeiten des Gebildes mit der Steinstraße hinweisen. Das Team beschließt, die Erkundung weiter nördlich im Sumpf fortzusetzen.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
