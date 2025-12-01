Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Zielgerichtet

Staffel 11Folge 15vom 15.12.2025
Zielgerichtet

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 15: Zielgerichtet

40 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rick Lagina, Jack Begley, Gary Drayton, Billy Gerhardt und Dr. Ian Spooner versammeln sich im Sumpf, um über das neu entdeckte Steingebilde zu sprechen. Dr. Spooner ist überzeugt, dass es von Menschenhand geschaffen wurde, während Steve Guptill und Tom Nolan auf die Ähnlichkeiten des Gebildes mit der Steinstraße hinweisen. Das Team beschließt, die Erkundung weiter nördlich im Sumpf fortzusetzen.

