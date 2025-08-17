Geheimnisvolle VerbindungJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 17: Geheimnisvolle Verbindung
40 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Hurrikan Lee hat Teile der Insel überflutet, sodass die Suche verzögern werden muss. Im Besprechungsraum lauschen die Schatzsucher einer Präsentation des italienischen Archäoastronomen Professor Adriano Gaspani.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.