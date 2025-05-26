Die Kultur der TemplerJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 23: Die Kultur der Templer
40 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Das Team stößt während des Aufenthalts in Europa auf weitere Hinweise, die die Tempelritter mit der skandinavischen Kultur und Oak Island in Verbindung bringen.
Die Schatzsucher von Oak Island
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
