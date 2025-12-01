Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Spuren nach Europa

Kabel Eins DokuStaffel 11Folge 21vom 29.12.2025
Spuren nach Europa

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 21: Spuren nach Europa

40 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Das Team ist begeistert, denn eine der jüngsten Theorien über "Nolan's Cross" scheint sich zu bewahrheiten. Außerdem bereiten sich die Schatzsucher auf ein Abenteuer in Europa vor, das sie bald antreten werden.

