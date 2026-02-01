Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 18: Auf dem Holzweg
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Sir William Phips, ein berühmter Schatzsucher soll eine große Menge spanischer Silbermünzen aus einer sinkenden Galeone auf Oak Island versteckt haben. Die Schatzsucher rund um die Gebrüder Lagina gehen Hinweisen nach, die diese Theorie stützen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.