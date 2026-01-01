Neuer alter SuchschachtJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 7: Neuer alter Suchschacht
40 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Die Augen der Crewmitglieder leuchten, als sie einen 200 Jahre alten Suchschacht entdecken. Könnte er sie zum Money Pit führen?
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.