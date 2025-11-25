Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 104vom 25.11.2025
Folge 104: Heinzelmännchen

34 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Nachdem Koschwitz den Herzinfarkt überlebt und Radu sich bei ihm entschuldigt hat, stößt Nico auf ein brisantes Geheimnis, mit dem sie Koschwitz erpressen will. Wemuth genießt seine Rolle als Chefarztvertreter, bis ein Windstoß in Dr. Bergs Büro Chaos anrichtet. Vera schmiedet nach der Trennung von Stefan einen neuen Plan, um Mutter zu werden, der Lea beunruhigt. Aufgewühlt sucht Lea Trost bei Erik.

