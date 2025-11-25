Die Spreewaldklinik
Folge 104: Heinzelmännchen
34 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6
Nachdem Koschwitz den Herzinfarkt überlebt und Radu sich bei ihm entschuldigt hat, stößt Nico auf ein brisantes Geheimnis, mit dem sie Koschwitz erpressen will. Wemuth genießt seine Rolle als Chefarztvertreter, bis ein Windstoß in Dr. Bergs Büro Chaos anrichtet. Vera schmiedet nach der Trennung von Stefan einen neuen Plan, um Mutter zu werden, der Lea beunruhigt. Aufgewühlt sucht Lea Trost bei Erik.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH