Spuren der Vergangenheit

SAT.1Staffel 2Folge 117vom 12.12.2025
34 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6

Erik und Mona sind nach Timmys Zusammenbruch bei der Tagesmutter besorgt, denn seine Leberwerte sind erhöht. Als der Verdacht einer Erbkrankheit aufkommt, wird Mona unruhig. Vivian ist mit der hohen Summe, die ihr Vater ihr überschrieben hat, überfordert. Soll sie mit dem Geld einen Neuanfang wagen? Erinnert an eine Familientradition, überrascht Wemuth Vera mit einem ungewöhnlichen Geschenk für das Baby. Doch Vera ist wenig begeistert.

