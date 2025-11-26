Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Eine unerwartete Gelegenheit

SAT.1Staffel 2Folge 105vom 26.11.2025
Eine unerwartete Gelegenheit

Die Spreewaldklinik

Folge 105: Eine unerwartete Gelegenheit

35 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6

Nico und Radu wollen Koschwitz mit dem Zettel seiner Geliebten das Handwerk legen, brauchen aber noch einen Videobeweis. Den sollen Paul und Doreen beschaffen. Plötzlich ergibt sich jedoch eine neue Situation. Perplex über Leas plötzliche Abreise mit Vera, gesteht Erik vor Andreja, dass er sie geküsst hat. Soll er auch Mona davon erzählen? Nach mehreren erfolgreichen OPs ist Radu zuversichtlich, dass seine Hand vollständig genesen ist - bis auf einmal das Zittern zurückkehrt.

