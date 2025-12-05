Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 2Folge 112vom 05.12.2025
Folge 112: Babyglück

34 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6

Vera hilft Yeliz bei der Vorbereitung auf das Baby. Lea freut sich, ist sich aber unsicher, ob Vera ihre eigene Kinderlosigkeit wirklich verarbeitet hat. Kai ist schockiert, als er seinen alten Bekannten Hagen in der Klinik sieht. Um eine Begegnung zu verhindern, drückt er sich vor der nächsten Essenslieferung - Andreja wird skeptisch. Wemuth will sein biologisches Alter verjüngen und fortan auf Zucker verzichten. Seine Maßnahmen beeinträchtigen jedoch die gesamte Belegschaft.

