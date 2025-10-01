Die Spreewaldklinik
Folge 68: Ausgedient
35 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6
Vivians Entscheidung steht fest: Um Geld zu sparen, muss die Klinik Dr. Wemuth entlassen. Zunächst nimmt ihr schlechtes Gewissen zu, doch als sie mitbekommt, dass Wemuth wieder einen Patienten abgibt, fühlt sie sich bestätigt. Der Patient ist jedoch Wemuths ehemaliger Professor - ein Besserwisser, der ihn mit einem spöttischen Spitznamen anredete. Dr. Berg spielt vor Gitta ihre Rückenschmerzen herunter, erleidet zuhause aber einen Hexenschuss. Intuitiv ruft sie Robert um Hilfe.
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH