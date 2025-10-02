Die Spreewaldklinik
Folge 69: Alle für einen
34 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6
Die jüngsten Ereignisse treffen Nico so hart, dass sie ihren bevorstehenden Geburtstag nur mit Radu verbringen will. Lea, die an diesem besonderen Tag ihrer Tochter nahe sein möchte, respektiert Nicos Entscheidung, leidet aber still darunter. Wemuth bittet Fiona und Doreen, seine Kündigung geheim zu halten. Dennoch macht die Nachricht bald die Runde - mit Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH