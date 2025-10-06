Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Geburtstag

SAT.1Staffel 2Folge 70vom 06.10.2025
Geburtstag

GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 70: Geburtstag

34 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 6

Lea versucht, sich mit einem Fahrradausflug von Nicos Geburtstag abzulenken, den diese nur mit Radu verbringen will. Allerdings flüchtet Nico spontan ebenfalls ins Freie - nicht ahnend, dass sie auf Lea trifft, die einen schicksalshaften Fund gemacht hat. Indessen gibt Dr. Berg Vivians Druck nach und pfeift die Belegschaft vom Streik für Dr. Wemuth zurück, lässt sich dann aber zu einer 180-Grad-Drehung verleiten. Als ein großer Notfall eintritt, eskaliert die Situation.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen