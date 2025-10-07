Die Spreewaldklinik
Folge 71: Lieben und Leiden
34 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 6
Nach dem Busunfall herrscht in der Klinik Ausnahmezustand: Lea, Nico und Erik versuchen, einen Patienten zu beruhigen, der erst operiert werden will, wenn er den Zustand seiner Frau kennt. Vivian macht den Streik für das Chaos verantwortlich. Ausgelaugt lässt sich Dr. Berg von Robert auffangen - und kommt ihm dabei überraschend nah. Gleichzeitig trifft Paul auf jemanden, den er lieber gemieden hätte: Doreens Affäre Sven.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH