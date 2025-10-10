Die Spreewaldklinik
Folge 74: Wespennest
34 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 6
Nachdem Gitta angedeutet hat, dass Mona schon früher gelogen hat, versucht Lea, mehr herauszufinden. Doch Gitta mauert und hält ihr belastendes Wissen über Mona zurück. Unterdessen erfährt Paul, dass Koschwitz den verseuchten Boden, auf dem die Rehaklinik entstehen soll, nicht sanieren lassen will. Wird er den Betrug melden?
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH