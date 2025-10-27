Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Unentschlossen

SAT.1Staffel 2Folge 85vom 27.10.2025
Unentschlossen

UnentschlossenJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 85: Unentschlossen

35 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 6

Erleichtert über den erfolgreichen Ausgang der Operation gesteht Dr. Berg dem scheinbar schlafenden Robert seine Liebe. Lea will nach vorn blicken und ihren Gefühlen für Mark eine Chance geben. Doch ihre Signale verwirren ihn. Paul bemüht sich um Nicos Vertrauen, doch sie wirft ihm weiterhin seine Lügen über ihre Herkunft vor und schweigt. Wird es Doreen gelingen, die beiden wieder zusammenzuführen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen