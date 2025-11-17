Ein spezielles AbendessenJetzt ohne Werbung streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 99: Ein spezielles Abendessen
35 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6
Weil Stefan eine Beziehungspause will, nimmt Lea Vera bei sich auf und bereitet sich darauf vor, Erik endlich von ihr und Mark zu erzählen. Doch jemand kommt ihr zuvor. Doreen und Paul entscheiden sich aus Geldnot, zusammenzubleiben. Wie wird Nico reagieren, wenn sie das beim Hochzeitsdinner erfährt? Unterdessen muss Andreja wegen einer verpatzten Fischbestellung improvisieren - mit Miesmuscheln.

Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH