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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das mysteriöse Schlafzimmer

sixxStaffel 7Folge 2vom 20.06.2026
Das mysteriöse Schlafzimmer

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 2: Das mysteriöse Schlafzimmer

21 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6

Christina ist gerade zu Besuch bei ihrer Schwester Carly, als Tarek ihr ein brisantes Angebot unterbreitet: In Garden Grove steht ein 106 Quadratmeter großes Haus für 440.000 Dollar zum Verkauf. Die beiden müssen sich schnell entscheiden, bevor das Objekt auf den Markt kommt. Das Haus hat Potential, doch Tarek bleibt skeptisch.

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