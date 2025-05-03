Staffel 1Folge 1vom 03.05.2025
ThundercoverJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 1: Thundercover
22 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 6
Max und Phoebe nehmen Chloe auf eine Undercover-Mission nach Secret Shores mit, damit sie erleben kann, wie es ist, ein normales Kind zu sein. Als ein neuer Superbösewicht auftaucht, müssen die drei länger bleiben, als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon