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Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 03.05.2025
Thundercover

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Die Thundermans: Undercover

Folge 1: Thundercover

22 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 6

Max und Phoebe nehmen Chloe auf eine Undercover-Mission nach Secret Shores mit, damit sie erleben kann, wie es ist, ein normales Kind zu sein. Als ein neuer Superbösewicht auftaucht, müssen die drei länger bleiben, als gedacht.

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