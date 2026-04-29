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Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 29.04.2026
Ein Thunderman kommt selten allein

Ein Thunderman kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 4: Ein Thunderman kommt selten allein

22 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Phoebe und Max haben Chloe, Jinx und Booch erlaubt, einen Horrorfilm zu gucken und Süßigkeiten zu essen. Jetzt wollen deren Eltern Chloes Eltern treffen. Max und Phoebe verwandeln sich also in Hank und Barb - doch dann tauchen diese tatsächlich auf.

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