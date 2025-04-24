Staffel 1Folge 3vom 24.04.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 3: Cover-Jobs
22 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 6
Chloe, Jinx und Booch designen ein Schulmaskottchen, doch dann bricht ein Streit zwischen Max und Phoebe aus und das Werk wird zerstört. Als Chloe wütend wird, erkennen die Zwillinge, dass sich ihre Streitereien auch auf sie auswirken.
Die Thundermans: Undercover
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon