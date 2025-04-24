Staffel 1Folge 2vom 24.04.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 2: Chloe ist geschrottet
22 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 6
Durch einen Trainingsunfall werden Chloes Kräfte gestört. Max versucht, sie zu heilen, und erhält ein irreführendes positives Ergebnis, sodass sie auf eine Party geht, aber seine Behandlung erzeugt neue Kräfte, die Chloe nicht kontrollieren kann.
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer, Action, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon