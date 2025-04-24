Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 24.04.2025
Chloe ist geschrottet

Folge 2: Chloe ist geschrottet

22 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 6

Durch einen Trainingsunfall werden Chloes Kräfte gestört. Max versucht, sie zu heilen, und erhält ein irreführendes positives Ergebnis, sodass sie auf eine Party geht, aber seine Behandlung erzeugt neue Kräfte, die Chloe nicht kontrollieren kann.

