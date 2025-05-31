Staffel 1Folge 5vom 31.05.2025
Ein Date in GefahrJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 5: Ein Date in Gefahr
22 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 6
Max wettet, dass Phoebe selbst auf einem Date ihre Superheldenpflichten wahrnimmt. Chloe hilft Phoebe mit ihrem Date, aber Max tut so, als würde ein Bösewicht auftauchen. Und plötzlich erscheint tatsächlich einer, der Max und Chloe in Gefahr bringt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Action, Abenteuer, Comedy, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon