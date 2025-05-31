Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 31.05.2025
Ein Date in Gefahr

Folge 5: Ein Date in Gefahr

22 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 6

Max wettet, dass Phoebe selbst auf einem Date ihre Superheldenpflichten wahrnimmt. Chloe hilft Phoebe mit ihrem Date, aber Max tut so, als würde ein Bösewicht auftauchen. Und plötzlich erscheint tatsächlich einer, der Max und Chloe in Gefahr bringt.

Nickelodeon

