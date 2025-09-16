Staffel 1Folge 12vom 16.09.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 12: Auf einen Streich
22 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6
Max will mit den Streichen eines fiesen Witzbolds an der Schule fertigwerden und bittet seinen alten Schulleiter Bradford um Hilfe, dem Max früher selbst Streiche gespielt hat. Nachdem Max aufgibt, gesteht Chloe, dass sie hinter allem steckt.
Die Thundermans: Undercover
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon