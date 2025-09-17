Staffel 1Folge 13vom 17.09.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 13: Sternenstaub
22 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6
Chloe tut sich schwer damit, eine Gruppe anzuführen, doch als ein Bösewicht ihren Schulausflug angreift, müssen Max und Phoebe ihr die Verantwortung überlassen, während sie den Bösewicht besiegen und seine gefährliche Astro-Waffe entschärfen.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon