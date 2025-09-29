Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 1Folge 11vom 29.09.2025
High Tide

High TideJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 11: High Tide

22 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 6

Die Superhelden Phoebe und Max werden auf eine Mission geschickt, um eine neue Bedrohung in Secret Shores zu bekämpfen. Die beiden müssen aber auch ihre kleine Schwester Chloe mitnehmen und ihr Superheldentalent trainieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Thundermans: Undercover
Nickelodeon

Die Thundermans: Undercover

Alle 2 Staffeln und Folgen