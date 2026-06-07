Staffel 2Folge 5vom 07.06.2026
GeschwisterliebeJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 5: Geschwisterliebe
22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6
Max wird der Mentor von Captain Perfects jüngerer Schwester, die zur Schurkin wird. Als sie sich dem Mastermind anschließen will, bekommt Max alle Hände voll zu tun. Währenddessen hilft Phoebe BC dabei, ihre Schwester Chloe zum Schulball einzuladen.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon