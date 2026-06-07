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Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 07.06.2026
Geschwisterliebe

GeschwisterliebeJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 5: Geschwisterliebe

22 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 6

Max wird der Mentor von Captain Perfects jüngerer Schwester, die zur Schurkin wird. Als sie sich dem Mastermind anschließen will, bekommt Max alle Hände voll zu tun. Währenddessen hilft Phoebe BC dabei, ihre Schwester Chloe zum Schulball einzuladen.

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