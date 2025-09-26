Staffel 2Folge 7vom 26.09.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 7: Alte und neue Partner
22 Min., Ab 6
Max gibt vor, sich dem Bösen anzuschließen. Er mischt sich heimlich unter die Anhänger des Masterminds, um die sehr gefährliche Chip-Kanone zu stehlen. Dieses mächtige Gerät hatte ihn einst zum ultimativen Schurken gemacht.
