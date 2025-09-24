Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 2Folge 6vom 24.09.2025
21 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 6

Max und Phoebe sind ein gutes Team, doch dann wird Max mehrerer Verbrechen beschuldigt und Phoebe muss ihren Bruder festnehmen. Auf der Flucht entdeckt Max, dass er vom Mastermind über einen Chip im Hals kontrolliert wird.

Nickelodeon

