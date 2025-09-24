Staffel 2Folge 6vom 24.09.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 6: Eine Frage des Vertrauens
21 Min.Ab 6
Max und Phoebe sind ein gutes Team, doch dann wird Max mehrerer Verbrechen beschuldigt und Phoebe muss ihren Bruder festnehmen. Auf der Flucht entdeckt Max, dass er vom Mastermind über einen Chip im Hals kontrolliert wird.
Die Thundermans: Undercover
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon