NickelodeonStaffel 2Folge 8vom 04.11.2025
Nicht wie es scheint

Folge 8: Nicht wie es scheint

22 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Mrs. Wong besucht Secret Shores und droht, die Thunderman-Superhelden vor der gesamten Stadt zu enttarnen. Max und Phoebe schmieden einen Plan, bei dem Dr. Colosso sie zum Schweigen bringen soll. Doch der Plan geht gewaltig nach hinten los.

