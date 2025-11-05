Staffel 2Folge 9vom 05.11.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 9: Vorgetäuscht
22 Min.Ab 6
Phoebe, Max und Chloe werden undercover in eine neue Stadt geschickt, wo sie sich neuen Gefahren stellen müssen. Als die Bedrohung zunimmt, bleibt das Trio vor Ort und übernimmt die Verantwortung für Chloes kleine Schwester.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Nickelodeon