Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 2Folge 9vom 05.11.2025
Vorgetäuscht

VorgetäuschtJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 9: Vorgetäuscht

22 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Phoebe, Max und Chloe werden undercover in eine neue Stadt geschickt, wo sie sich neuen Gefahren stellen müssen. Als die Bedrohung zunimmt, bleibt das Trio vor Ort und übernimmt die Verantwortung für Chloes kleine Schwester.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Thundermans: Undercover
Nickelodeon

Die Thundermans: Undercover

Alle 1 Staffeln und Folgen