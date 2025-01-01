Max holt sich Unterstützung von Maximilian LorenzJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 4: Max holt sich Unterstützung von Maximilian Lorenz
32 Min.
In der vierten Vorbereitungsfolge von Dinner Duell geht Max mit tatkräftiger Unterstützung von Sternekoch Maximilian Lorenz in die Küche. Diesmal wagt er sich an das anspruchsvolle Gericht des Beef Wellington. Unter der Anleitung des erfahrenen Küchenchefs kämpft Max mit der perfekten Zubereitung des zarten Filets, der würzigen Duxelles und der knusprigen Blätterteighülle. Wird es ihm gelingen, das anspruchsvolle Gericht zu meistern? Spannung und kulinarische Höhepunkte sind garantiert!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DINNER DUELL
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG