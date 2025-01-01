Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach dem Foodkoma – Der große Recap

Nach dem Foodkoma – Der große Recap

Folge 9: Nach dem Foodkoma – Der große Recap

48 Min.

Die Weihnachtsstaffel von Dinner Duell ist vorbei und der Gewinner steht fest! CrispyRob, Sturmwaffel, Bernd Zehner und Max blicken in einem großen Recap auf die festlichen Duelle zurück. Sie lassen die spannendsten Momente, kulinarischen Fehler und witzigsten Anekdoten Revue passieren. Welche kreativen Gerichte haben die Jury überzeugt, und wer hat sich bei der Zubereitung ein kleines Missgeschick geleistet? Ein humorvoller Rückblick auf die Herausforderungen dieser unvergesslichen Staffel!

