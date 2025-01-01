Nach dem Foodkoma – Der große RecapJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 9: Nach dem Foodkoma – Der große Recap
48 Min.Ab 6
Die Weihnachtsstaffel von Dinner Duell ist vorbei und der Gewinner steht fest! CrispyRob, Sturmwaffel, Bernd Zehner und Max blicken in einem großen Recap auf die festlichen Duelle zurück. Sie lassen die spannendsten Momente, kulinarischen Fehler und witzigsten Anekdoten Revue passieren. Welche kreativen Gerichte haben die Jury überzeugt, und wer hat sich bei der Zubereitung ein kleines Missgeschick geleistet? Ein humorvoller Rückblick auf die Herausforderungen dieser unvergesslichen Staffel!
DINNER DUELL
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG