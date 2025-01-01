Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magische Weihnachten bei Bernd

Folge 7: Magische Weihnachten bei Bernd

46 Min.Ab 6

Bernd Zehner lädt Sturmwaffel, Max und CrispyRob zu einer festlichen Weihnachtstafel ein. In gemütlicher Runde versucht Bernd, die Jungs mit einer selbst zubereiteten Festtagsgans für sich zu gewinnen. Doch der Abend hält noch mehr Überraschungen bereit: Ein kleiner, aber feiner Gesangsauftritt sorgt für humorvolle Stimmung und lässt die Weihnachtsfreude aufkommen. Schaltet ein und erlebt, wie Bernd und seine Gäste zusammen feiern, lachen und genießen!

