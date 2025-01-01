Russische Weihnachtshits von CrispyRobJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 5: Russische Weihnachtshits von CrispyRob
53 Min.
Willkommen zur festlichen neuen Staffel von "Dinner Duell"! In der ersten Folge stellt sich CrispyRob der Herausforderung und zaubert traditionelle russische Gerichte: köstlichen Borschtsch, herzhaften Beschbarmak und zarte Blintschiki. Wird er die anderen YouTuber mit seinen Kreationen begeistern und als Sieger aus diesem kulinarischen Duell hervorgehen? Seid dabei, wenn Geschmack und Spaß aufeinanderprallen!
Staffel 3
DINNER DUELL
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG