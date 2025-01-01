Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Sturmwaffel lädt zum Weihnachtsessen ein

JoynStaffel 3Folge 6
Sturmwaffel lädt zum Weihnachtsessen ein

Sturmwaffel lädt zum Weihnachtsessen einJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 6: Sturmwaffel lädt zum Weihnachtsessen ein

50 Min.

In dieser Folge von Dinner Duell steht Sturmwaffel vor einer kulinarischen Herausforderung: Zuerst zaubert er vier kreative Suppen für Bernd Zehner, Max und CrispyRob – doch das ist nur der Anfang! Zum großen Showdown will er mit dem legendären Sauerbraten seiner Oma und selbstgemachten Spätzle so richtig punkten. Wird es ihm gelingen, die Jury zu überzeugen? Ein spannendes Duell voller Herz und Geschmack – schaltet ein!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen