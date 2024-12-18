Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Knut möchte sein Geld zurück / Zu Gast: Anja Kohl

DittscheStaffel 10Folge 1vom 18.12.2024
Knut möchte sein Geld zurück / Zu Gast: Anja Kohl

Knut möchte sein Geld zurück / Zu Gast: Anja KohlJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Knut möchte sein Geld zurück / Zu Gast: Anja Kohl

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Stammgast Knut Hartmann ist schon vor Dittsche im Imbiss, weil er mit ihm was beschnacken muss. Später betritt Anja Kohl, die Börsenexpertin der ARD, den Imbiss und will einen Schnaps.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen