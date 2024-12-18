Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Die Schlümpfe

DittscheStaffel 10Folge 3vom 18.12.2024
Die Schlümpfe

Die SchlümpfeJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 3: Die Schlümpfe

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal u.a.: das Schlümpfe-Jubiläum; Nacktscanner und Außerirdische; Streit um Fußballnationalspieler Michel Ballack und Musical-Premiere "Tarzan". Zu Gast: Heini.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen