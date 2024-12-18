Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Die Schlümpfe
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen diesmal u.a.: das Schlümpfe-Jubiläum; Nacktscanner und Außerirdische; Streit um Fußballnationalspieler Michel Ballack und Musical-Premiere "Tarzan". Zu Gast: Heini.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004