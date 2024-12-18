Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 10Folge 6vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal: Fußball; Igel; Rattenplage; Zellulitis; Welttoilettentag; Dittschi-Code; Herbert Grönemeyer, Opel und Staubsauger. Zu Gast ist Eva Lühr.

