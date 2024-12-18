Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 10Folge 2vom 18.12.2024
Folge 2: Kargers Sparbuch

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Das Sparbuch von Karger ist wieder da. Dittsche hatte es bei seinem Nachbarn „ausgeborgt“ um es Onusait zu geben, der in ein Thermalbad investieren wollte. Jetzt hat es Onusait Herrn Karger direkt zurückgegeben. Zu Gast: Jens.

