Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Dittsche gewinnt im Lotto
32 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: Mittwochslotto und Bier im Weltraum. Zu Gast: "Fahrrad-Michi" und Knut.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004