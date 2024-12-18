Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 10: Vogelhaus-Hut
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche trägt einen neuen Vogelhaus-Hut. Er ist nämlich jetzt Entenvater, erklärt er. Schließlich ist gerade Klimagipfel und irgendjemand muss ja gegen das Klima angehen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 20. Dezember 2009.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004