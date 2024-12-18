Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Katastrophenzeit
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche erklärt, wir befinden uns in einer Katastrophenzeit. Roland Emmerich hat das in seinem Film schon gezeigt. Zu Gast ist Jens, der Sohn von "Schildkröte". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 22. November 2009.
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004