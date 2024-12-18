Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Gespenst Dittsche
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche kommt als Gespenst verkleidet in den Imbiss und fordert von Ingo „Süßes oder Saures“. Er erklärt Ingo, Halloween sei ein alter Brauch aus der Gründerzeit, der „Kürbiszeit“. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 1. November 2009
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004